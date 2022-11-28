16:24Транспорт
"Яндекс Go" запустил возможность поездок на такси с попутчиком
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В "Яндекс Go" появилась возможность заказывать такси с попутчиком, у которого похожий маршрут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Опция "Вместе" в приложении появилась в Санкт-Петербурге и Москве. Она позволяет заказать одну машину для двух человек с похожими маршрутами. При этом стоимость поездок для пассажиров будет меньше, а водитель заработает больше, так как будет выполнять, по сути, одновременно два заказа.
Отмечается, что попутчика с самым подходящим маршрутом подбирает алгоритм.
"Новая опция может появляться в тарифе "Эконом", только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так выше вероятность найти другого человека для совместной поездки", – говорится в сообщении.
Функция начнет появляться у пользователей постепенно.
Ранее сообщалось, что "Яндекс Go" будет предлагать пассажирам альтернативные точки высадки. Это позволит сократить время поездки или ее стоимость. Например, если для подъезда к точке назначения водителю нужно будет найти разворот, то сервис предложит выйти из автомобиля чуть раньше и пройти несколько метров пешком.
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