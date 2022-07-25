Люлька для перевозки новорожденных и грудничков появилась в "Яндекс Go"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи такси в Москве и Санкт-Петербурге теперь смогут заказать машину с люлькой – специальным креслом для перевозки малышей до одного года. Такая опция появилась в тарифе "Детский", рассказали Москве 24 в пресс-службе "Яндекс Go".

Компания помогла закупить около тысячи специальных устройств для таксопарков-партнеров в двух крупнейших городах России. Автокресла крепятся с помощью штатных ремней безопасности, и их можно установить против хода движения.

Устройства отвечают всем требованиям безопасности перевозки малышей и удобны тем, что могут использоваться как для младенцев, так и детей постарше – до семи лет. Ранее в тарифе "Детский" можно было заказать такси с креслами для детей от 9 килограммов, что соответствует возрасту ребенка примерно одного года и старше.

"В современных автомобилях системы безопасности нацелены только на взрослых. Поэтому если маленького ребенка не посадить в люльку, то на скорости около 40 километров в час удержать его при аварии невозможно", – пояснил Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Антона Шапарин.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза На самом деле многие клиенты отказываются от такси в целом, потому что не знают, что там можно перевозить маленьких детей, в том числе грудничков. Личный транспорт доступен далеко не всем, поэтому такси с люлькой – это практически единственный выбор, чтобы безопасно довезти ребенка.

Чтобы сделать заказ, пользователю достаточно выбрать новую опцию в тарифе "Детский". В перспективе такая возможность появится во всех городах России, где уже запустили данный тариф.

В компании отметили, что поездки с детьми выполняют только водители с самыми высокими оценками. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

Тариф "Детский" появился в "Яндекс.Такси" в 2017 году. География сервиса включает в себя 172 города России. Еще в 220 городах пользователи могут выбрать кресло в дополнительных пожеланиях к заказу. По статистике, каждую неделю россияне совершают 1,2 миллиона поездок с детьми.

Ранее стало известно, что Росгвардия будет охранять водителей такси в Москве. Отмечается, что кнопку вызова внедрили в мобильное приложение Help driver: теперь водители, попав в чрезвычайную ситуацию, смогут рассчитывать на помощь вневедомственной охраны.