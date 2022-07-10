Россиянам напомнили о штрафе до 100 тыс руб за нарушение правил перевозки детей

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Перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузовой машины возможна лишь при использовании специальных удерживающих устройств, напомнил юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Детей от 7 до 11 лет можно перевозить либо с использованием детских кресел, либо ремней безопасности, но только на заднем сиденье, продолжил эксперт. Он добавил, что если используется переднее сиденье, то удерживающие устройства обязательны. При этом они должны соответствовать весу и росту ребенка, а также техническому регламенту Таможенного союза.

Савельев подчеркнул, что порядок движения транспорта в России регулируется "Правилами дорожного движения РФ", где в том числе прописаны требования к перевозке несовершеннолетних. За нарушение данных требований грозит штраф в размере от 3 до 100 тысяч рублей. Кроме того, напомнил юрист, штраф от 500 до 2,5 тысячи рублей придется заплатить, если оставить ребенка до 7 лет одного в машине во время стоянки.

Эксперт подчеркнул, что нарушение правил перевозки детей приводит к тяжелым последствиям в случае ДТП. По статистике, именно несовершеннолетние чаще всего страдают в таких авариях.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми. Он напомнил, что во многих муниципалитетах родители могут бесплатно перевозить детей на общественном транспорте, однако в популярных сервисах тарифы на услуги такси с креслом для перевозки детей превышают стандартные. В результате поездка по одному и тому же маршруту на автомобиле одного и того же класса для одного родителя с ребенком может обойтись на 20–30% дороже, чем такая же поездка для трех взрослых с багажом.

