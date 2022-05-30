Водителям напомнили о штрафах за парковку на газоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дептранс Москвы напомнил владельцам транспортных средств о штрафе на зеленых насаждениях и газонах, сообщается в телеграм-канале департамента.

"Штраф выписывают не за парковку на газоне, а за размещение автомобиля на зеленых насаждениях (статья 8.25 КоАП города Москвы). А это не только густая зеленая трава, но и все другие растения и их корни", – отметили в Дептрансе.

Там пояснили, что запрещено парковаться с заездом на бордюрный камень, который огораживает территории с зелеными насаждениями, а также оставлять транспортное средство вблизи деревьев и кустарников.

Кроме того, за парковку даже одним колесом на газоне или зеленых насаждениях владельцу автомобиля может прийти штраф в размере от 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Госавтоинспекция собрала 100 миллиардов рублей штрафов с помощью дорожных камер.

В общей сложности вынесли более 160 миллионов постановлений. При этом около 41 миллиарда рублей штрафов приходится на Московскую область. Однако из общего объема выписанных штрафов оплачена лишь половина.

