Водителям напомнили о штрафах за парковку на газоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Дептранс Москвы напомнил владельцам транспортных средств о штрафе на зеленых насаждениях и газонах, сообщается в телеграм-канале департамента.
"Штраф выписывают не за парковку на газоне, а за размещение автомобиля на зеленых насаждениях (статья 8.25 КоАП города Москвы). А это не только густая зеленая трава, но и все другие растения и их корни", – отметили в Дептрансе.
Там пояснили, что запрещено парковаться с заездом на бордюрный камень, который огораживает территории с зелеными насаждениями, а также оставлять транспортное средство вблизи деревьев и кустарников.
Кроме того, за парковку даже одним колесом на газоне или зеленых насаждениях владельцу автомобиля может прийти штраф в размере от 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Госавтоинспекция собрала 100 миллиардов рублей штрафов с помощью дорожных камер.
В общей сложности вынесли более 160 миллионов постановлений. При этом около 41 миллиарда рублей штрафов приходится на Московскую область. Однако из общего объема выписанных штрафов оплачена лишь половина.
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