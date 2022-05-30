В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Подмосковья планируют запретить оплату проезда наличными в общественном транспорте, поскольку это негативно влияет на безопасность пассажиров и увеличивает время посадки. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлдумы.

По словам спикера подмосковного парламента Игоря Брынцалова, оплата проезда наличными опасна, поскольку часто водители отсчитывают сдачу прямо в процессе движения.

"Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", – заявил он.

В Мособлдуме отметили, что в прошлом году на водителей автобусов в Подмосковье составили порядка 7 тысяч штрафов за получение оплаты во время движения.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили платформу по онлайн-продаже билетов на речной транспорт "Суда сюда". Теперь пассажиры смогут покупать билеты онлайн, а перевозчики могут предоставлять свои услуги на агрегаторе. Для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки (прогулочные маршруты, банкетный флот, переправа), время и причал отправления, кликнуть "купить".