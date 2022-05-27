Сервис "Суда сюда" для покупки билетов на речной транспорт запустили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Платформу по онлайн-продаже билетов на речной транспорт "Суда сюда" запустили в столице, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Теперь пассажиры смогут покупать билеты онлайн, а перевозчики могут предоставлять свои услуги на агрегаторе.
"Пока сайт работает в тестовом режиме, мы будем постоянно добавлять новый функционал. На сайте простая и понятная навигация, есть разные категории маршрутов и карта причалов, а скоро будут интересные подборки и рекомендации, как можно провести время на Москве-реке", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки (прогулочные маршруты, банкетный флот, переправа), время и причал отправления, кликнуть "купить".
Ранее сообщалось, что оплатить проезд на речных трамвайчиках по двум направлениям можно транспортной картой "Тройка" на Северном речном вокзале.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на Северном речном вокзале открыта касса, в которой можно купить билет до "Захаркова" или Химок и оплатить его любым удобным способом: "Тройкой", банковской картой или наличными.
Речной трамвайчик курсирует между Северным речным вокзалом и подмосковными Химками. Маршрут работает с 08:00 до 19:30. Ликсутов выразил надежду, что речной трамвайчик будет пользоваться популярностью. По его словам, за сезон маршрутом могут воспользоваться порядка 140 тысяч пассажиров.
Оплатить проезд на речном трамвайчике можно "Тройкой" на Северном речном вокзале
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