Оплатить проезд на речном трамвайчике можно "Тройкой" на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Оплатить проезд на речных трамвайчиках по двум направлениям можно транспортной картой "Тройка" на Северном речном вокзале, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Теперь билеты на речные трамвайчики можно купить по "Тройке" на Северном речном вокзале. Вот направления: причал "Захарково": 10 минут, 46 рублей; причал в городе Химки: 10 минут, 150 рублей", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что теплоход отправляется каждый час.

"Совместно со "СберТройкой" открыли кассу на Северном речном вокзале. Здесь можно купить билет до "Захарково" или Химок и оплатить его любым удобным способом: "Тройкой", банковской картой или наличными", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее речной трамвайчик начал курсировать между Северным речным вокзалом и подмосковными Химками. Отмечается, что маршрут работает с 8:00 до 19:30. Ликсутов выразил надежду, что речной трамвайчик будет пользоваться популярностью. По его словам, за сезон маршрутом могут воспользоваться порядка 140 тысяч пассажиров.