С причалов Северного речного вокзала можно отправиться в круизы по 40 городам РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отправиться в круизы по 40 городам России можно с причалов Северного речного вокзала, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В этом сезоне мы ожидаем, что к его причалам подойдут около 100 теплоходов, на них можно будет отправиться в круиз в 40 городов России", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Уточняется, что уже 7 мая можно совершить путешествие в Мышкин, Углич, Тверь, 8 мая – в Санкт-Петербург, а 9 мая – в Нижний Новгород, Казань, Ростов и другие города.

Ранее сообщалось, что систему прогулочных речных перевозок модернизируют в Москве. По словам замглавы столичного Дептранса Алексея Митяева, уже ликвидированы все дублирующиеся маршруты, запланировано обновление навигации – каждому маршруту будет присвоен свой цвет. Прогулочные суда начнут ходить по новому расписанию – в рамках фиксированных временных интервалов.