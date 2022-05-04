Восемь основных прогулочных речных маршрутов обновили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве после обновления заработали восемь основных прогулочных речных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"В этом году мы обновили маршрутную сеть Москвы-реки. Теперь отправиться на речную прогулку можно по восьми маршрутам", – отмечается в сообщении.
В числе этих маршрутов есть один исторический, проходящий от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста. Также были обновлены южный маршрут от Печатников до парка "Зарядье", круговой, проходящий вокруг острова Балчуг, и другие. Действует в столице и маршрут-переправа от Северного речного вокзала до Захаркова.
В Дептрансе отметили, что каждому маршруту присвоен определенный цвет на схеме и расписание, благодаря чему любителям речных прогулок больше не придется искать разные сайты и сравнивать маршруты.
Кроме того, до конца мая все столичные причалы оборудуют единой навигацией и схемами. Появится в городе и единый сайт по продаже билетов.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что глава столицы Сергей Собянин поручил уделять особое внимание речным перевозкам в городе
"Хотим, чтобы ездить по реке стало так же просто и удобно, как и на городском транспорте. Мы подготовили схему, куда нанесли восемь основных прогулочных речных маршрутов: теперь пассажиры увидят их все на одной карте и смогут легко спланировать поездку", – заключил Ликсутов.
Сезон речной навигации стартовал в Москве 24 апреля. Торжественное открытие состоялось на Северном речном вокзале. Там прошли тематические квесты, детские лекции по правилам поведения у воды, мастер-классы и экскурсии.
Подготовку причалов и набережных к старту навигации завершили в Москве 21 апреля. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов после зимы, а также провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов.
В Москве стартует сезон речной навигации
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