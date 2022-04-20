Онлайн-платформа для судовладельцев появится в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца апреля в столице запустят сервис онлайн-бронирования причальных мест. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Мы развиваем транспортную систему и переводим все наши услуги в электронный формат – у нас уже работает система выдачи пропусков для грузовиков и водителей такси. В рамках развития умного города мы до конца месяца запустим электронную платформу для судовладельцев – удобную систему подачи заявки и документов", – пояснили в ЦОДД.

Новая система призвана упросить работу компаний прогулочных маршрутов. В частности, изменятся способ подачи документов и формат распределения времени на причалах. Через личный кабинет сервиса судовладельцы смогут спланировать бизнес-процессы и закрепить за собой график работы маршрута на определенный период. Допускается бронирование и на целый сезон.

Отмечается, что сервис будет интегрирован в единую транспортную систему Москвы. В ЦОДД напомнили, что уже сейчас в столице функционирует автоматизированная система, фиксирующая и анализирующая перемещения всех судов по реке. С ее помощью можно идентифицировать судно и компанию судовладельца, а также проверить наличие необходимых лицензий и разрешений.

"Право возить пассажиров получат те игроки, которые честно выполнят все требования безопасности и заключат договор с городом по единым стандартам", – отметили в пресс-службе.

Необходимость подобной меры возникла из-за непрозрачной ситуации, сложившейся на рынке. Пассажирскими перевозками занимаются многочисленные посредники, продающие билеты с рук. При такой покупке человек не получает кассовый чек и нередко переплачивает за билет в несколько раз.

"Из-за мошеннических схем перепродавались места стоянки, а пользователю приходилось искать свое судно, испытывать на себе борьбу за пассажира, когда промоутеры перехватывали своих клиентов буквально за руку. Полиция фиксировала многочисленные драки среди так называемых зазывал. Было много нарушений норм безопасности: остановка в неположенных местах, иногда даже отсутствие необходимых лицензий и заключений, аварийное состояние судна, которое подвергало опасности пассажиров. Такие вещи недопустимы и должны быть прекращены", – подчеркнули в ЦОДД.

Решить эти проблемы призвано появление онлайн-сервиса, который позволит городу разрабатывать маршруты и следить за порядком и выполнением требований. Контроль будет осуществляться правоохранительными органами и Ространснадзором.

"Всем судовладельцам будет проще спланировать план работы на сезон, это решение позволит сократить постоянную и зачастую неконкурентную борьбу за лучшие места. Пассажиры получат понятную карту маршрутов, удобную навигацию и четкое расписание, – прогулка по реке станет так же проста и безопасна как поездка на автобусе или метро", – заключили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Сезон речной навигации в Москве стартует 24 апреля. В настоящий момент в столице функционируют более 40 компаний, осуществляющих прогулочно-экскурсионные маршруты. Ежегодно они обслуживают более 1,2 миллиона горожан и гостей столицы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят, в результате чего сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров. Так, 44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД будут следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов.

