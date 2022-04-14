Какие новинки ждут речную навигацию в Москве в 2022 году

24 апреля в Москве начнется сезон речной навигации. В этом году на причалах появятся новые плакаты с расписанием катеров, а у каждого маршрута на карте будет свой цвет. Кроме того, к лету запустят городские речные трамваи, на которые можно будет попасть по "Тройке". Подробнее о том, какие новинки ждут москвичей в этом сезоне и где лучше прокатиться на водном транспорте, – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Что нового?

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят. В этом сезоне 44 столичных причала начнет обслуживать Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Специалисты будут следить за их техсостоянием, а также формировать расписание движения речных катеров по акватории Москвы. Для круглосуточного мониторинга подключили почти 300 камер.



Максим Ликсутов заммэра по вопросам транспорта Мы также планируем исключить такое понятие, как продажа билетов с рук. Это незаконное и небезопасное явление, от которого давно пора было избавиться, – борьба за пассажира, промоутеры из 1990-х, завышение цены поездки в три-пять раз, если ты не купил билет заранее. Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах.

На причалах появятся плакаты с картами, где будут указаны все остановки и места посадки. Для удобства у каждого водного маршрута будет свой цвет (по аналогии с картами метро). Посмотреть расписание можно будет также на сайте и в приложении "Московский транспорт". Там же появится удобный сервис покупки билетов.

Популярные маршруты и цена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для комфортной прогулки по Москве-реке существуют самые разные маршруты: от небольшой поездки до полноценного речного круиза. Длительность составляет от 60 минут до трех часов и более. Билет на водную экскурсию в среднем обойдется в 500 рублей для взрослых и 300 рублей – для детей.

Для пассажиров, которые хотят перекусить в дороге, на катерах работает собственная кухня. Обычно стоимость такой поездки дороже – питание и обслуживание входит в цену билета. На некоторых корабликах есть комфортные столики, бары, аниматоры для детей, живая музыка и другие развлечения. Кроме того, в крупные праздники с палубы открывается прекрасный вид на салют, если заранее выбрать нужный маршрут.

Наибольшей популярностью среди москвичей и гостей города пользуется речная прогулка по центральному маршруту с осмотром главных исторических мест Москвы: Кремля, Новодевичьего монастыря, памятника Петру I, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", главного здания МГУ, высотки на Котельнической, "Москва-Сити" и других.

Также можно отправиться от Северного речного вокзала, после этого миновать шлюзы канала имени Москвы и пройти весь центр города прямиком до причала в Печатниках.

Есть и природный маршрут в ближайшее Подмосковье: судно отправляется от Северного речного вокзала и идет вдоль Химкинского леса в сторону реки Клязьмы в Мытищах. Во время остановки на причале "Новосельцево" можно отдохнуть от дороги и погулять у воды.

В основном прокатиться на речном трамвайчике можно в светлое время суток – преимущественно с 11:00 до 21:00. Отправление от причалов – каждые 30–60 минут. Однако вечерние экскурсии могут длиться практически до полуночи.

Городские речные трамваи

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Кроме того, летом этого года пассажиров в Москве начнут перевозить девять электрических речных трамваев, первый из которых назван "Синичкой". На первом этапе они будут курсировать по двум маршрутам: Киевский вокзал – "Фили" протяженностью 12,5 километра и Автозаводский мост – Печатники – восемь километров. Благодаря таким перевозкам жители столицы смогут экономить до одного часа в пути.

На борту предусмотрено до 50 посадочных мест, включая места для маломобильных пассажиров. В салонах с панорамными окнами и Wi-Fi разместят удобные сиденья и столики для работы за ноутбуком, установят информационные экраны и USB-разъемы. Проехать можно будет с велосипедами и самокатами.

На причалах установят табло с онлайн-расписанием. Оплатить проезд можно будет привычными для пассажиров способами: картой "Тройка", единым проездным билетом или банковской картой. Тарифы на перевозку объявят незадолго до запуска.