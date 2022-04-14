Какие новинки ждут речную навигацию в Москве в 2022 году

24 апреля в Москве начнется сезон речной навигации. В этом году на причалах появятся новые плакаты с расписанием катеров, а у каждого маршрута на карте будет свой цвет. Кроме того, к лету запустят городские речные трамваи, на которые можно будет попасть по "Тройке". Подробнее о том, какие новинки ждут москвичей в этом сезоне и где лучше прокатиться на водном транспорте, – в материале Москвы 24.
Что нового?
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят. В этом сезоне 44 столичных причала начнет обслуживать Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Специалисты будут следить за их техсостоянием, а также формировать расписание движения речных катеров по акватории Москвы. Для круглосуточного мониторинга подключили почти 300 камер.
На причалах появятся плакаты с картами, где будут указаны все остановки и места посадки. Для удобства у каждого водного маршрута будет свой цвет (по аналогии с картами метро). Посмотреть расписание можно будет также на сайте и в приложении "Московский транспорт". Там же появится удобный сервис покупки билетов.
Популярные маршруты и цена
Для комфортной прогулки по Москве-реке существуют самые разные маршруты: от небольшой поездки до полноценного речного круиза. Длительность составляет от 60 минут до трех часов и более. Билет на водную экскурсию в среднем обойдется в 500 рублей для взрослых и 300 рублей – для детей.
Для пассажиров, которые хотят перекусить в дороге, на катерах работает собственная кухня. Обычно стоимость такой поездки дороже – питание и обслуживание входит в цену билета. На некоторых корабликах есть комфортные столики, бары, аниматоры для детей, живая музыка и другие развлечения. Кроме того, в крупные праздники с палубы открывается прекрасный вид на салют, если заранее выбрать нужный маршрут.
Наибольшей популярностью среди москвичей и гостей города пользуется речная прогулка по центральному маршруту с осмотром главных исторических мест Москвы: Кремля, Новодевичьего монастыря, памятника Петру I, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", главного здания МГУ, высотки на Котельнической, "Москва-Сити" и других.
Также можно отправиться от Северного речного вокзала, после этого миновать шлюзы канала имени Москвы и пройти весь центр города прямиком до причала в Печатниках.
Есть и природный маршрут в ближайшее Подмосковье: судно отправляется от Северного речного вокзала и идет вдоль Химкинского леса в сторону реки Клязьмы в Мытищах. Во время остановки на причале "Новосельцево" можно отдохнуть от дороги и погулять у воды.
В основном прокатиться на речном трамвайчике можно в светлое время суток – преимущественно с 11:00 до 21:00. Отправление от причалов – каждые 30–60 минут. Однако вечерние экскурсии могут длиться практически до полуночи.
Городские речные трамваи
Кроме того, летом этого года пассажиров в Москве начнут перевозить девять электрических речных трамваев, первый из которых назван "Синичкой". На первом этапе они будут курсировать по двум маршрутам: Киевский вокзал – "Фили" протяженностью 12,5 километра и Автозаводский мост – Печатники – восемь километров. Благодаря таким перевозкам жители столицы смогут экономить до одного часа в пути.
На борту предусмотрено до 50 посадочных мест, включая места для маломобильных пассажиров. В салонах с панорамными окнами и Wi-Fi разместят удобные сиденья и столики для работы за ноутбуком, установят информационные экраны и USB-разъемы. Проехать можно будет с велосипедами и самокатами.
На причалах установят табло с онлайн-расписанием. Оплатить проезд можно будет привычными для пассажиров способами: картой "Тройка", единым проездным билетом или банковской картой. Тарифы на перевозку объявят незадолго до запуска.