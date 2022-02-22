В Москве стартуют испытания первого круглогодичного речного трамвая

В 2022 году в Москве появится новый вид общественного транспорта – электрические речные трамваи. В отличие от туристических теплоходов, они начнут перевозить москвичей круглогодично. На первом этапе – по двум маршрутам: "Фили" – Киевский вокзал и Печатники – Автозаводский мост. Этим летом курсировать будут 9 речных трамваев, а к 2024 году – уже 21. Рассказываем, как будет выглядеть новый водный транспорт столицы.



Фото: пресс-служба департамента транспорта

Новый вид общественного транспорта

В 2022 году в столицу впервые с 2006 года вернется регулярный пассажирский речной транспорт. Первый речной электрический трамвай уже появился в Южном речном порту и до конца февраля выйдет на ходовые испытания. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что речной транспорт будет ходить по Москве-реке круглогодично.





Сергей Собянин мэр Москвы Москва – северный город, значительная часть речного сезона закрыта для обычных судов, поэтому необходимо добавить в конструкцию еще и возможность проходить по мелкому льду.

Этим летом пассажиров в Москве начнут перевозить девять речных трамваев, а к 2024 году флот увеличится до 21 единицы. На начальном этапе речные трамваи будут курсировать по двум маршрутам: Киевский вокзал – "Фили" протяженностью 12,5 километра и Автозаводский мост – Печатники протяженностью восемь километров. Благодаря водным перевозкам жители столицы будут экономить до одного часа в пути, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта.

Например, путь от парка "Фили" до причала Верхние Мнёвники на автобусе займет 65 минут, а по воде его удастся преодолеть в пять раз быстрее – за 13,5 минуты. Если поездка на автобусе от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой занимает больше часа, то речной трамвай сократит путь до трех минут.

Основными пассажирами речных трамваев станут жители прибрежных районов, для которых в пешей доступности появится дополнительный общественный транспорт. По расчетам, каждый день водными маршрутами смогут пользоваться от 15 до 16 тысяч пассажиров.

Первый электрический речной трамвай протестируют в Москве в феврале

Как будут выглядеть речные трамваи

Новый вид электрического общественного транспорта будет просторным, около 22 метров в длину. В каждом речном трамвае предусмотрено до 50 посадочных мест, включая места для маломобильных пассажиров. В салонах с панорамными окнами и Wi-Fi разместят удобные сиденья и столики для работы за ноутбуком, установят информационные экраны и USB-разъемы. Проехать можно будет с велосипедами и самокатами.

Электрические суда полностью интегрируют в транспортную систему города, пообещали в пресс-службе департамента транспорта Москвы. На причалах первых маршрутов установят табло с онлайн-расписанием, как и для любого другого столичного транспорта. Оплатить проезд можно будет привычными для пассажиров способами: картой "Тройка", единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. С владельцев единого проездного на 365 дней не будут взимать дополнительную плату за проезд на водном транспорте.

Новые речные трамваи будут на 100 процентов экологичны и работать без вредных выбросов. На маршрутах построят плавучие причалы с панорамным остеклением, кафе, информационными экранами, Wi-Fi. На них также расположат зарядные станции для водного транспорта.



Фото: пресс-служба департамента транспорта

Возрождение пассажирского транспорта

В Москве первые речные трамвайчики появились почти 100 лет назад – в 1923 году. К 1933 году по Москве-реке курсировали свыше 70 судов. Однако в 2006 году водный транспорт в столице перестал быть общественным, рейсовые маршруты пассажирских перевозок закрыли. В 2021 году в период речной навигации на Москве-реке ежедневно курсировали около 200 частных туристических теплоходиков.

Правительство Москвы ведет планомерную работу по возвращению пассажирского водного транспорта. В 2020 году после реставрации открыли Северный речной вокзал. В августе 2021 года на время пассажирской навигации на маршруте от Северного речного вокзала до причала Захарково запустили речной трамвай.

Пассажиры могли добраться с одного берега до другого за 10 минут, тогда как на машине или метро этот путь занимал свыше 40 минут. Оплатить дорогу можно было по карте "Тройка" или в кассе на набережной. Проезд стоил 42 рубля. За первый месяц маршрутом воспользовались свыше 20 тысяч пассажиров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас идет реконструкция Южного речного вокзала, который не использовался по назначению почти 25 лет. После открытия он станет одной из важнейших остановок регулярных и круизных речных маршрутов столицы.

