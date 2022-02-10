Первый электрический речной трамвай протестируют в Москве в феврале

Фото: пресс-служба Департамента транспорта
В феврале в Москве протестируют первый электрический речной трамвай, который будет ходить круглый год. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Специалисты уже собрали корпус судна и готовятся проверить его работу в холодную погоду.
Отмечается, что "Синичка" сможет вместить до 50 человек. В этом году москвичей начнут перевозить девять трамваев, а через два года их будет 21. Летом судна будут обслуживать маршруты Фили – Киевский вокзал и Печатники – Автозаводский мост.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что решение сделать речные трамваи электрическими было принято на основании поручения Сергея Собянина о развитии экологичных видов транспорта для жителей столицы.
"Суда будут работать круглый год, благодаря чему пассажиры смогут выбирать более быстрый маршрут по реке даже зимой. Считаем, что благодаря этим преимуществам новый для Москвы речной транспорт будет одним из лучших среди мировых аналогов", – добавил Ликсутов.
Ранее Максим Ликсутов рассказал, что речной транспорт столицы позволит сократить ежедневное время в пути на 30–40 минут. Он напомнил, что в задачи подрядчика входит не только закупка судов, но и организация 23 причалов, 6 зарядок и 2 пунктов базирования.
В Москве заработает регулярный водный транспорт
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