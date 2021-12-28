Речные маршруты позволят сократить время в пути на 30–40 минут в день – Ликсутов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Речной транспорт столицы позволит сократить ежедневное время в пути на 30–40 минут. Такое мнение в интервью РБК высказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что подрядчик для осуществления речных перевозок уже определен. В его задачи входит не только закупка судов, но и организация 23 причалов, шести зарядок и двух пунктов базирования.
"Судна российского производства будут полностью электрические, в процессе выгрузки пассажиров они будут заряжаться. При этом Москва не будет сама закупать технику – она платит только за услугу организации перевозки", – добавил Ликсутов.
Заммэра отметил, что по двум маршрутам, Фили – Киевский вокзал и Печатники – Автозаводский мост, планируют установить современные плавучие причалы, оборудованные комфортными зонами ожидания с кафе, информационными экранами, Wi-Fi, портами для зарядок и удобными сиденьями.
По словам Ликсутова, на первом этапе провозная способность регулярного городского речного транспорта составит 5–6 тысяч пассажиров в сутки.
"Мы рассматриваем речной транспорт как круглогодичный, но будем изучать спрос. Конкурировать с прогулочными и экскурсионными судами мы не будем", – заключил Ликсутов.
Ранее столичные власти заключили соглашение с подрядчиком, который займется организацией регулярных речных перевозок в городе. Контракт подписали на 15 лет. Суда будет обслуживать ОАО "Пассажирский порт".
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