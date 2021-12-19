Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

14:33

В Москве определили подрядчика регулярных речных перевозок

транспорт

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичные власти заключили соглашение с подрядчиком, который займется организацией регулярных речных перевозок в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Контракт заключили на 15 лет. ОАО "Пассажирский порт" (часть группы ООО "ВодоходЪ") будет обслуживать суда 24/7, а еще: соберет 21 электрическое судно, построит 23 причала, шесть зарядок, два пункта базирования флота", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что это сотрудничество позволит возродить отрасль отечественного пассажирского судостроения. Регулярные речные перевозки в Москве будут запущены уже в 2022 году.

"По двум маршрутам "Фили – Киевский вокзал" и "Печатники – Автозаводский мост" установим самые современные и удобные плавучие причалы", – указано в релизе.

Уточняется, что на причалах оборудуют комфортные зоны ожидания с удобными сидениями, Wi-Fi, портами для зарядок, кафе и информационными экранами.

Ранее сообщалось, что девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в Москве в 2022 году. Полностью пассажирский флот, в состав которого войдет 21 судно, планируют укомплектовать к 2024 году.

Речные трамваи на электричестве станут частью единой транспортной системы Москвы – Собянин

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать