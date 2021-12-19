В Москве определили подрядчика регулярных речных перевозок

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичные власти заключили соглашение с подрядчиком, который займется организацией регулярных речных перевозок в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Контракт заключили на 15 лет. ОАО "Пассажирский порт" (часть группы ООО "ВодоходЪ") будет обслуживать суда 24/7, а еще: соберет 21 электрическое судно, построит 23 причала, шесть зарядок, два пункта базирования флота", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что это сотрудничество позволит возродить отрасль отечественного пассажирского судостроения. Регулярные речные перевозки в Москве будут запущены уже в 2022 году.

"По двум маршрутам "Фили – Киевский вокзал" и "Печатники – Автозаводский мост" установим самые современные и удобные плавучие причалы", – указано в релизе.

Уточняется, что на причалах оборудуют комфортные зоны ожидания с удобными сидениями, Wi-Fi, портами для зарядок, кафе и информационными экранами.

Ранее сообщалось, что девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты в Москве в 2022 году. Полностью пассажирский флот, в состав которого войдет 21 судно, планируют укомплектовать к 2024 году.