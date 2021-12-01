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Город

12:26

Собянин утвердил проект реконструкции объектов дорожной сети у метро "Речной вокзал"

мэр Москвы город

Фото: Агентство "Москва"

У станции метро "Речной вокзал" реконструируют почти два километра дорог, проект работ утвердил Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Правительство Москвы утвердило проект планировки Проектируемых проездов № 6183 и 6184, расположенных в районе Левобережный (САО). Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Проектируемых проездах № 6183 (970 метров) и 6184 (310 метров), во внутриквартальных проездах (390 метров) и на участке Беломорской улицы (180 метров) обустроят пешеходные дорожки и дополнительные тротуары, а также проведут благоустройство прилегающих территорий.

Также специалисты осуществят реконструкцию лестницы у вестибюля станции "Речной вокзал".

"Реализация проекта позволит создать дополнительные транспортные связи в районе Левобережный и улучшить условия движения пешеходов и машин вблизи станции метро "Речной вокзал", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.

В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

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