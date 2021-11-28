Собянин рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений с опережением графика

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Сергей Собянин рассказал о ходе второго этапа глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве. Об этом он написал в личном аккаунте в Twitter.

"Очистные сооружения – самая "скрытая" часть работы коммунальщиков, но крайне важная для экологии. C опережением графика завершаем второй этап глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений", – написал градоначальник.

По словам мэра, на данный момент уже готовы ключевые объекты биологической очистки стоков. Собянин подчеркнул, что специалисты в первую очередь делают упор на повышение качества воздуха. Первые результаты уже есть – как рассказал мэр, на Люберецких очистных сооружениях почти удалось избавиться от неприятного запаха.

Еще один важный фактор модернизации – применение безотходных технологий. Полученный в ходе очистки осадок преобразуется в биотопливо и минеральное удобрение.

В сентябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил об устойчивом улучшении экологической ситуации в столице. В ходе беседы с президентом РФ градоначальник отметил, что на данный процесс влияет модернизация общественного транспорта.