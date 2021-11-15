Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве заработали 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, их общая мощность позволяет утилизировать порядка 650 тысяч кубометров снега в сутки. При необходимости в центре столицы будут дополнительно задействованы 38 мобильных снегосплавов.
Принцип действия современных снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Так минимизируется вред для экологии и окружающей среды.
Бирюков пояснил, что снег сбрасывается в приемный бункер, где его измельчают сепараторами-дробилками, затем он попадает в сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения.
До начала сезона специалисты комплекса городского хозяйства тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы снегосплавных пунктов. Они провели финальные пробные пуски оборудования.
В октябре столичные дороги и тротуары снова помыли с применением специального средства. Это была последняя в этом году уборка города с применением шампуня.
Специалисты промыли асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалили мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после провели обычную мойку водой.
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