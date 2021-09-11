Собянин заявил, что экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину в рамках встречи, состоявшейся в День города.
"Конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается", – сказал Собянин, добавив, что подобный эффект достигается благодаря городским программам, модернизации общественного транспорта и автомобилистам, приобретающим машины лучшего качества. – "Все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться".
Собянин отметил, что крупные города напрасно считают обреченными на плохую экологию.
"На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию. За счет чего? За счет того, что промышленность должна быть экологически чистой", – пояснил мэр.
Он напомнил, что новые корпуса Московского нефтеперерабатывающего завода на 99% "убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше". А именно они, по словам мэра, были одним из главных загрязнителей воздуха города.
"Плюс реконструкция городских очистных сооружений – тоже важнейшая тема", – продолжил Собянин.
Глава столицы отметил, что Москва стала одним из первых городов, где благодаря реконструкции нефтезавода были введены требования по стандарту топлива Евро-5.
"Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей Евро-2 до Евро-4, Евро-5, а сейчас начали их перевод на электробусы", – рассказал градоначальник, заверив президента, что до конца текущего года на улицах столицы их будет ходить уже около тысячи.
Собянин заключил, что данный комплекс мер в совокупности дает неплохой результат. По словам градоначальника, количество вредных выбросов в атмосферу столицы сократилось примерно в 1,5-2 раза.
"Особенно это важно возле городских магистралей, проспектов, где больше всего проходит машин – там уменьшение произошло в два-три раза", – резюмировал мэр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития и является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба.
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