Столичные службы начали готовить к навигации причалы Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты начали готовить к открытию пассажирскую навигацию набережной и причалов Северного речного вокзала. Об этом сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал, что в рамках месячника по благоустройству начались мероприятия по очистке причалов и набережной вокзала. По его словам, в 2021 году объект принял около 700 тысяч пассажиров. Кроме того, за все время навигации было зафиксировано 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам вокзала.
Бирюков подчеркнул, что рабочие промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Также будет проведена пескоструйная очистка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов.
Кроме того, на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. К началу навигации наладят круглосуточную работу диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за швартовку и стоянку судов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сезон речной навигации откроется в столице 24 апреля. По его словам, в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят, в результате чего сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров.
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