В Москве теперь можно пожениться на борту теплохода

Свадьба на палубе теплохода – такая возможность есть у всех желающих пожениться москвичей. Новая выездная площадка для регистрации брака будет на теплоходах, курсирующих по Москве-реке.

После росписи и обмена кольцами речной трамвайчик совершит для молодоженов еще и 30-минутную прогулку по центру столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.