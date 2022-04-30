Дороги и тротуары в Москве в третий раз промоют после зимы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 30 апреля, столичные дороги промоют с шампунем в третий раз после зимы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По его словам, в ходе работ коммунальщики проведут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог специальным средством. Также специалисты помоют и прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы. После этого средство смоют водой. В недоступных для коммунальной техники местах специалисты выполнят промывку вручную.

Отмечается, что в работах используется безопасное моющее средство, которое не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.

Ранее сообщалось, что в Москве также продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В первую очередь после зимы очищают расположенные на центральных улицах дома. В общей сложности в работах задействованы 300 автовышек, 120 из которых – в центральном административном округе.

