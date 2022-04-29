Автомобилистам напомнили о правилах безопасности в мотосезон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дептранс Москвы призвал водителей автомобилей в мотосезон избегать резких маневров, а также тормозить аккуратно и предсказуемо, сообщается в телеграм-канале департамента.

Кроме того, автомобилистам следует чаще смотреть в зеркало заднего вида, особенно при парковке и повороте направо, оглядываться при открытии двери машины у обочины, а также не открывать дверь во время затора.

Ранее стало известно , что городской мотопарад пройдет в Москве 30 апреля.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, за прошлый год количество мотоциклистов в столице увеличилось на 10 тысяч. Всего в городе около 100 тысяч человек передвигаются на мотоциклах. Также с 2018 года на 25% увеличилось число москвичей, которые получили право управления этим видом транспорта.