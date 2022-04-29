Ряд улиц в Москве перекрыли из-за проведения "Мотофестиваля"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве перекрыли движение на ряде улиц в связи с проведением "Московского мотофестиваля". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С 23:30 29 апреля до 15:00 30 апреля для автомобилистов недоступны участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.

В субботу дополнительные перекрытия введут в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Микояна и Садовом кольце.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, проезд ограничат на Ленинградском проспекте и его дублере, а также на Ходынском бульваре. Ограничения начнутся с 11:50. По мере проезда колонны дороги будут открывать.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей автомобилей в мотосезон избегать резких маневров, а также тормозить аккуратно и предсказуемо. Их также попросили чаще смотреть в зеркало заднего вида, чтобы не пропустить мотоциклистов в слепой зоне.

