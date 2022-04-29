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Москва 24

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Транспорт

03:28

Некоторые улицы Москвы перекроют 29 апреля для проведения мотофестиваля

транспортгород

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 29 апреля для проведения "Московского мотофестиваля".

Столичные байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова до Ходынского поля. Уже прошла жеребьевка сред мотоклубов для определения порядка в колонне.

Как ранее сообщала пресс-служба городского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, с 23:30 пятницы, 29 апреля, до 15:00 субботы, 30 апреля, временно перекроют участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.

С 11:50 субботы временно перекроют участки дороги в Оружейном переулке, а также на улицах Фадеева, Чаянова, Авиаконструктора Микояна, 1-ой Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Садовом кольце, Ленинградском проспекте и его дублере и Ходынском бульваре.

Движение будет открываться по мере прохождения мотоколонны.

Ранее жителей столицы предупредили о дачных заторах. В связи с этим водителей призвали заранее планировать поездки. По данным Дептранса, наибольшее число выезжающих из Москвы ожидается перед длительными майскими выходными – 29 апреля.

"Это наш город": 29 апреля стартует мотосезон в Москве

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