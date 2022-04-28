Дептранс Москвы призвал планировать поездки с учетом дачных заторов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Жителей столицы предупредили о дачных заторах. В связи с этим водителей призвали заранее планировать поездки.

По данным Дептранса, за последний месяц количество машин на дорогах столицы увеличилось на 100 тысяч – это более 3 миллионов авто.

"Осложняют ситуацию и другие факторы: водители, которые появляются только весной и летом, непогода, дорожные работы, локальные ограничения", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Наибольшее число выезжающих из столицы ожидается перед длительными майскими выходными – 29 апреля. Согласно прогнозам ЦОДД, затруднения на дорогах начнутся с 15:00 и будут продолжаться до 21:00.

Самыми загруженными направлениями в часы пик в сторону области являются Ярославское шоссе, проспект Вернадского, Щелковское шоссе, самыми свободными – Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, Рублевское шоссе. В качестве альтернативы водителям предложили воспользоваться общественным транспортом.