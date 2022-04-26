Дептранс Москвы рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

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В связи с прогнозируемыми заторами до семи баллов в вечерний час пик 26 апреля столичным автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"Cегодня вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – отмечается в сообщении.

В столичном Дептрансе отметили, что на некоторых участках дорог ведутся строительные работы, что также осложняет трафик.

Ранее ведомство напомнило жителям столицы о необходимости продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на май. Отмечалось, что приобрести новый абонемент на май можно до 10-го числа, оформив его на карту "Тройка".

