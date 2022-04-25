В Москве начали обновлять дорожную разметку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице приступили к работам по обновлению дорожной разметки после зимнего сезона. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха", – сообщил Бирюков.

Он уточнил, что разметку собираются нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, а общая протяженность линий будет больше 15 тысяч погонных километров.

По словам заммэра, дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов. Она будет обновлена на основных магистралях и улицах, в частности около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.

"Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения", – пояснил Бирюков.

В ходе работ специалисты обновят линии, которые разделяют потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети" и "Фoтoвидeoфикcaция".

Бирюков отметил, что в общей сложности будет размечено более 10 тысяч знаков остановок общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 "вафельниц".

Ранее в столице на участках от Пушкинской площади по Тверской улице и до Красной площади нанесли разметку желтого цвета. Уточняется, что такие обозначения служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который пройдет 9 мая.

При этом водителей призвали быть внимательными на указанном участке дороги в связи с тем, что желтая разметка предназначена только для военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.

