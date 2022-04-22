Некоторые улицы перекроют в Москве из-за мотофестиваля

22 апреля, 21:00
Московские байкеры готовятся к открытию сезона. В субботу, 30 апреля, пройдет мотофестиваль, а до этого состоялась жеребьевка среди мотоклубов для определения порядка в колонне. Байки проедут от проспекта Академика Сахарова до Ходынского поля.
Из-за этого будет перекрыто ряд улиц. В частности, с 23:30 29 апреля до 15:00 30 апреля перекроют улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова, а с 11:50 30 апреля ограничения будут действовать на улицах Фадеева, Чаянова, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова и Садовом кольце и других.
К Пасхе Москву украсили цветочными композициями. На площадях, в скверах и парках выстроили 600 праздничных декоративных конструкций. Возле Храма Христа Спасителя появились пасхальные яйца, деревянные домики и мельницы, украшенные цветами. В парках и скверах установили световые деревья и тоннели, увитые зелеными листьями.
Северо-восточный участок Большой кольцевой линии готов на 90%. На станции "Сокольники" уже завершается архитектурная отделка, строятся две пересадки на красную ветку. На "Рижской" почти установили эскалаторы, а на "Марьиной Роще" практически полностью готов вестибюль.
Обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители могут свободно передвигаться по улицам. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в Мариуполь доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости.
Шведская компания Essity, выпускающая товары для здоровья и гигиены, в том числе туалетную бумагу Zewa, объявила, что рассматривает возможность продажи бизнеса. В заявлении говорится, что точный способ выхода с российского рынка еще не определен. Фабрики работают в обычном режиме. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
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