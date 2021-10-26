В России предложили ввести допинг-контроль на киберспортивные турниры

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проректор Российского технологического университета МИРЭА Игорь Тарасов направил главе Минспорта РФ Олегу Матыцину письмо с предложением разработать федеральный закон для урегулирования киберспортивных соревнований и организации системы допинг-контроля на всех отечественных турнирах. Об этом сообщает RT.
Тарасов напомнил, что киберспорт является одной из наиболее перспективных и активно развивающихся цифровых отраслей. По его мнению, данная сфера способна предоставить молодым специалистам тысячи рабочих мест в ближайшие годы.
"Просим вас при участии экспертного сообщества разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части официального трудоустройства киберспортсменов. Кроме того, просим вас ввести официальный допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры", – отмечается в письме.
Тарасов полагает, что введение допинг-контроля и урегулирование организации киберспортивных турниров помогут предотвратить правонарушения в данной сфере, а также поспособствуют привлечению инвестиций.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что киберспорт не сможет стать частью Олимпийских игр из-за его технических особенностей. Депутат считает, что об этом думать сейчас не нужно, поскольку киберспорт очень популярен и спортсмены получают хорошие гонорары.
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