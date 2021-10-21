В Госдуме заявили, что киберспорт не сможет стать частью Олимпийских игр

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Киберспорт не сможет стать частью Олимпийских игр из-за его технических особенностей, сообщил Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Так он прокомментировал позицию экспертов о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу после победы российской команды Team Spirit на чемпионате The International 10 по компьютерной игре Dota 2.
По его словам, технические виды спорта не могут стать частью Олимпийских игр.
"Неотъемлемая часть киберспорта – это сложное техническое оборудование, аппаратура, и есть четкие ограничения у тех или иных дисциплин. Почему, например, мотоспорт или автоспорт не включают в олимпийский вид спорта? Тоже достаточно популярный вид спорта. Есть ограничения в больших количествах", – сказал Свищев.
Депутат считает, что об этом думать сейчас не нужно, поскольку киберспорт очень популярен и спортсмены получают хорошие гонорары.
Ранее российская команда Team Spirit выиграла десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 – The International 10. В гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая. За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов. За вторую строчку организация из Китая получит 5,2 миллиона долларов, а третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, который заработал 3,6 миллиона долларов.
Киберспортсменов, которые победили на чемпионате Dota 2, поздравил президент
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