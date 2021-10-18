Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

20:41

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, сколько зарабатывают киберспортсмены

Игра на миллиард. Сколько зарабатывают киберспортсмены
спорт

Российская команда Team Spirit 17 октября выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. За победу в турнире The International 10 киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов. Рассказываем, куда чемпионы потратят деньги и пора ли в школах физкультуру заменить на киберспорт.

Чемпионы мира по DOTA 2

Фото: twitter.com/dota2ti

Команда киберспортсменов из России Team Spirit в гранд-финале турнира одолела китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2. Призовой фонд соревнований стал рекордным в истории киберспорта: 40 миллионов долларов. Из них игроки Team Spirit получили 18,2 миллиона долларов (почти 1,3 миллиарда рублей). Уступившие россиянам китайские киберспортсмены из PSG.LGD заработали 5,2 миллиона долларов.

За Team Spirit выступают Ярослав Miposhka Найденов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Мирослав Mira Колпаков, Илья Yatoro Мулярчук. Тренирует спортсменов Айрат Silent Газиев.

Для россиян победа на чемпионатах мира The International стала первой за всю историю турнира.

Началось не очень. Все-таки Intеrnational, присутствовал мандраж у всех, как это бывает. Но мы себя пересилили, собрались и показали хорошую игру. Все парни молодцы, здорово отыграли.
Айрат Silent Газиев
тренер Team Spirit

После победы игроки российской команды рассказали, на что планируют потратить свой выигрыш. В частности, Илья Yatoro Мулярчук хочет купить "домик для кошки и, возможно, усадьбу".

"Я тоже себе прикуплю, наверное, жилье и папе машину", – поделился своими планами Мирослав Mira Колпаков.

Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы".
Александр TORONTOTOKYO Хертек
игрок команды TeamSpirit

В свою очередь, Магомед Collapse Халилов признался, что не знает куда потратить такую большую сумму. "У меня все есть! У меня все, что нужно, есть, пока ни в чем не нуждаюсь!" – сказал он.

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Москвы Максим Флёр в беседе с Москвой 24 сравнил победу в International 10 с чемпионством в крупнейших мировых соревнованиях.

"Победить в International – это как стать чемпионом в NHL или в NBA", – сказал глава ФКС Москвы.

Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по Dota 2 и получили 18 млн долларов

"Продемонстрировали лидерские качества"

Новость о победе российских киберспортсменов вызвала бурную реакцию среди фанатов Team Spirit и поклонников компьютерных игр. Вместе с тем их поздравил Владимир Путин. По словам президента, команда на деле доказала, что российские киберспортсмены "всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины".

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников.
Владимир Путин
президент России

В свою очередь, журналистка Ксения Собчак пообещала выпустить новый фильм про киберспорт. "Все, я снимаю фильм про киберспорт, вы доигрались", – написала телеведущая у себя в Telegram-канале.

Вместе с тем депутат Госдумы Светлана Журова поздравила российскую команду, однако выразила опасения, что их победа может оттолкнуть детей от занятий традиционными видами спорта.

"Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим", – заявила она.

Жизнь киберспортсмена

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр рассказал Москве 24, что позволить себе сосредоточиться исключительно на игре и тренировках без дополнительной подработки могут только профессиональные киберспортсмены.

Профессиональные топовые игроки могут зарабатывать до 20 тысяч долларов в месяц. Однако даже игроки из нераскрученных команд, у которых есть спонсор, могут получать зарплату в 50–60 тысяч рублей в месяц, не считая призовых.
Максим Флёр
президент Федерации компьютерного спорта Москвы

В России киберспорт официально признали только в 2016 году. Он входит во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта наравне с футболом и хоккеем.

По мнению президента ФКС Москвы, пришло время уроки физкультуры дополнять киберспортивными дисциплинами в объеме один к одному.

"Такие навыки, как коммуникация, работа в команде, важны для любого человека и в спортивной карьере, и в офисной работе. Мне кажется с 5-го класса отличный момент для начала занятий компьютерными играми. Стартовать можно с простых дисциплин, таких как Minecraft", – подчеркнул Максим Флёр.

По его словам, процесс подготовки чемпиона подразумевает постоянные тренировки. "Кто-то чуть более талантлив и успешен и им нужно чуть меньше повторений, некоторым чуть больше", – сказал эксперт.

У топовых спортсменов идут регулярные тренировки. Это работа с киберспортивными тренерами, работа со спортивными психологами. И даже работа на беговой дорожке и в спортивном зале. Чтобы выдерживать турнирные нагрузки, нужно хорошее здоровье.
Максим Флёр
президент Федерации компьютерного спорта Москвы

Игроки мирового уровня тренируются до шести дней в неделю, причем на тренировки они могут тратить до шести часов в день, заключил президент ФКС Москвы.

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать