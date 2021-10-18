Эксперт рассказал, сколько зарабатывают киберспортсмены

Российская команда Team Spirit 17 октября выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. За победу в турнире The International 10 киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов. Рассказываем, куда чемпионы потратят деньги и пора ли в школах физкультуру заменить на киберспорт.



Чемпионы мира по DOTA 2

Команда киберспортсменов из России Team Spirit в гранд-финале турнира одолела китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2. Призовой фонд соревнований стал рекордным в истории киберспорта: 40 миллионов долларов. Из них игроки Team Spirit получили 18,2 миллиона долларов (почти 1,3 миллиарда рублей). Уступившие россиянам китайские киберспортсмены из PSG.LGD заработали 5,2 миллиона долларов.

За Team Spirit выступают Ярослав Miposhka Найденов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Мирослав Mira Колпаков, Илья Yatoro Мулярчук. Тренирует спортсменов Айрат Silent Газиев.

Для россиян победа на чемпионатах мира The International стала первой за всю историю турнира.





Айрат Silent Газиев тренер Team Spirit Началось не очень. Все-таки Intеrnational, присутствовал мандраж у всех, как это бывает. Но мы себя пересилили, собрались и показали хорошую игру. Все парни молодцы, здорово отыграли.

После победы игроки российской команды рассказали, на что планируют потратить свой выигрыш. В частности, Илья Yatoro Мулярчук хочет купить "домик для кошки и, возможно, усадьбу".

"Я тоже себе прикуплю, наверное, жилье и папе машину", – поделился своими планами Мирослав Mira Колпаков.





Александр TORONTOTOKYO Хертек игрок команды TeamSpirit Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы".

В свою очередь, Магомед Collapse Халилов признался, что не знает куда потратить такую большую сумму. "У меня все есть! У меня все, что нужно, есть, пока ни в чем не нуждаюсь!" – сказал он.

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Москвы Максим Флёр в беседе с Москвой 24 сравнил победу в International 10 с чемпионством в крупнейших мировых соревнованиях.

"Победить в International – это как стать чемпионом в NHL или в NBA", – сказал глава ФКС Москвы.



Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по Dota 2 и получили 18 млн долларов

"Продемонстрировали лидерские качества"

Новость о победе российских киберспортсменов вызвала бурную реакцию среди фанатов Team Spirit и поклонников компьютерных игр. Вместе с тем их поздравил Владимир Путин. По словам президента, команда на деле доказала, что российские киберспортсмены "всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины".





Владимир Путин президент России На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников.

В свою очередь, журналистка Ксения Собчак пообещала выпустить новый фильм про киберспорт. "Все, я снимаю фильм про киберспорт, вы доигрались", – написала телеведущая у себя в Telegram-канале.

Вместе с тем депутат Госдумы Светлана Журова поздравила российскую команду, однако выразила опасения, что их победа может оттолкнуть детей от занятий традиционными видами спорта.

"Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим", – заявила она.



Жизнь киберспортсмена

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр рассказал Москве 24, что позволить себе сосредоточиться исключительно на игре и тренировках без дополнительной подработки могут только профессиональные киберспортсмены.





Максим Флёр президент Федерации компьютерного спорта Москвы Профессиональные топовые игроки могут зарабатывать до 20 тысяч долларов в месяц. Однако даже игроки из нераскрученных команд, у которых есть спонсор, могут получать зарплату в 50–60 тысяч рублей в месяц, не считая призовых.

В России киберспорт официально признали только в 2016 году. Он входит во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта наравне с футболом и хоккеем.

По мнению президента ФКС Москвы, пришло время уроки физкультуры дополнять киберспортивными дисциплинами в объеме один к одному.

"Такие навыки, как коммуникация, работа в команде, важны для любого человека и в спортивной карьере, и в офисной работе. Мне кажется с 5-го класса отличный момент для начала занятий компьютерными играми. Стартовать можно с простых дисциплин, таких как Minecraft", – подчеркнул Максим Флёр.

По его словам, процесс подготовки чемпиона подразумевает постоянные тренировки. "Кто-то чуть более талантлив и успешен и им нужно чуть меньше повторений, некоторым чуть больше", – сказал эксперт.





Максим Флёр президент Федерации компьютерного спорта Москвы У топовых спортсменов идут регулярные тренировки. Это работа с киберспортивными тренерами, работа со спортивными психологами. И даже работа на беговой дорожке и в спортивном зале. Чтобы выдерживать турнирные нагрузки, нужно хорошее здоровье.

Игроки мирового уровня тренируются до шести дней в неделю, причем на тренировки они могут тратить до шести часов в день, заключил президент ФКС Москвы.