Российская команда Team Spirit выиграла ЧМ по Dota 2

Фото: instagram.com/team__spirit

Российская команда Team Spirit выиграла десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 – The International 10.

В гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая PSG.LGD со счетом 3-2 по картам.

За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов. За вторую строчку организация из Китая получит 5,2 миллиона долларов, а третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, который заработал 3,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских вузах могут появиться киберспортивные дисциплины. Также планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Эти дисциплины, по предварительным данным, введут к декабрю 2022 года, сообщает газета.