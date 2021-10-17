Российская команда Team Spirit выиграла ЧМ по Dota 2

21:02
Фото: instagram.com/team__spirit
Российская команда Team Spirit выиграла десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 – The International 10.
В гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая PSG.LGD со счетом 3-2 по картам.
За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов. За вторую строчку организация из Китая получит 5,2 миллиона долларов, а третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, который заработал 3,6 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что в некоторых российских вузах могут появиться киберспортивные дисциплины. Также планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Эти дисциплины, по предварительным данным, введут к декабрю 2022 года, сообщает газета.
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