В вузах РФ могут появиться занятия по киберспорту – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В некоторых российских вузах могут появиться киберспортивные дисциплины, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту "Новые коммуникационные интернет-технологии".

Как говорится в материале, также планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента. Эти дисциплины, по предварительным данным, введут к декабрю 2022 года, сообщает газета.

Согласно документу, на программу направят 17,6 миллиарда рублей до 2024 года, из которых 8,6 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета.

По информации издания, правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко утвердила документ 23 июля.

Осведомленный источник газеты рассказал, что инициатором проекта выступил "Ростелеком". В компании изданию пояснили, что компьютерные игры могут развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом, а также благотворно влиять на развитие когнитивных способностей.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев выразил мнение, что популяризировать интеллектуальный спорт необходимо на всероссийском уровне.

По мнению депутата, политика властей того или иного региона значительным образом влияет на количество занимающихся интеллектуальными видами спорта. В качестве примера он привел бывшего президента Калмыкии и президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова, который продвигал шахматы в республике.

