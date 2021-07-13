Эксперты рассказали об опасности использования детьми гаджетов

12:07
Фото: depositphotos/prometeus
В России за последние три года доля родителей, которые считают необходимостью контролировать использование детьми цифровых устройств, снизилась с 91 до 85 процентов. Количество использующих "родительский контроль" уменьшилось с 44 до 33 процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков НАФИ.
"Сравнительно низкая доля россиян, использующих "родительский контроль" на устройствах своих детей, – это тревожный признак. Во-первых, большое число детей остается потенциально открытыми для угроз в Сети, и эти угрозы реальны. Во-вторых, это свидетельствует о низком уровне цифровой грамотности родителей", – сказала исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.
По ее словам, большинство россиян считает, что первый гаджет у ребенка должен появляться в 9 лет, компьютер – в 11. При этом на практике дети начинают использовать цифровые устройства гораздо раньше.
Аналитики отмечают, что гаджеты используются не только в развлекательных целях, но и образовательных. Родители подчеркнули, что с 2018 года дети стали чаще использовать компьютер для обучения (22 процента против 15), а не для досуга (36 процентов против 45).
"Подобная динамика объясняется пандемией: перевод на дистанционное обучение способствовал тому, что дети в целом стали чаще использовать цифровые устройства и сервисы, а доля времени на общение и игры соразмерно сократилась. Это воспринимается как данность, поэтому внимание к контенту, потребляемому детьми в Сети, может быть притуплено" – объяснила Людмила Спиридонова.
Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко добавила, что после введения дистанта среди детей и взрослых увеличилось количество жалоб на астенопические проблемы и сухость глаз.
"Астенопия клинически проявляется чувством жжения, рези, появлением тумана перед глазами, ощущением песка, головной болью, а также снижением остроты зрения. Еще одна проблема, которая появилась из-за увеличения времени пребывания детей и взрослых за компьютером, – это сухость глаз. Некоторые специалисты, работающие с детьми, также отмечают, что возросло число случаев снижения зрения у детей", – пояснила врач.
По ее словам, детям до трех лет вовсе не стоит пользоваться гаджетами, а дошкольникам рекомендуется сидеть у компьютера не более получаса в день, ученикам старших классов – не более двух часов.
"Много примеров, когда телефоны и планшеты дают детям младше года, что в корне неправильно, поскольку гаджеты оказывают влияние не только на зрение, но и на психоэмоциональное развитие ребенка. Глаза ребенка достигают полноценного уровня развития не сразу после рождения. К примеру, бинокулярное зрение формируется только к школьному возрасту. А остроту зрения в 100 процентах, или единицу, ребенок приобретает к пяти годам. Поэтому за использованием детьми гаджетов обязательно нужно следить", – сказала Лещенко.
Ранее сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета работают над технологией компьютерного зрения.
Специалисты считают, что в перспективе технология поможет сделать гистологические анализы более точными, а также выявлять изменения в тканях человека и животных на ранних стадиях.
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