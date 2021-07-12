Россияне назвали главные недуги от переработок

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Большинство перерабатывающих россиян считают, что причина их плохого самочувствия кроется именно в сверхурочной работе. Чаще всего люди жалуются на боли в спине и ухудшение зрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование "Росгосстрах жизнь" и сервиса по поиску работы Head Hunter.
Так, 60% россиян из тех, что перерабатывают сейчас или делали это в прошлом, винят в негативном влиянии на свое здоровье именно сверхурочную работу и связанный с ней неправильный образ жизни. Из них половина жалуется на боли в спине и пояснице, еще 41% отмечают ухудшающееся зрение и 41% беспокоят головные боли.
Кроме того, по словам трети респондентов, у них появился лишний вес, еще около четверти жалуются на боль в ногах, а 12% – на гипертонию и варикоз.
Меньше всего россиян, которых в сумме набралось 10%, отметили стресс, депрессию, плохое психическое здоровье и тревожность как результат переработок.
Выяснилось, что чаще всего на ухудшение самочувствия из-за работы сверхурочно жалуются сотрудники сферы управления персоналом и тренингов, таких оказалось 74%. За ними идут работники сферы маркетинга, рекламы и PR с показателем 73%, а замыкает тройку административный персонал.
Были и те, кто признался, что иногда работал в период официального больничного или откладывал поход к врачу из-за необходимости остаться в офисе подольше.
Всего в исследовании приняли участие 2 106 россиян со всей территории России.
Ранее сервис "Зарплата.ру" выяснил, что больше всего раздражает россиян в их работе. Большинство пожаловались на низкий доход или несвоевременную выплату зарплаты, их оказалось 23%.
Еще 16% респондентов не устраивают неоплачиваемые переработки, 14% опрошенных оказались недовольны температурой воздуха на рабочем месте и отсутствием кондиционера, а 12% участников опроса раздражает теснота или формат опенспейса.
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