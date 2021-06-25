Российские ученые научились искать болезни компьютерным зрением

15:29
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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета работают над технологией компьютерного зрения. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе учреждения.
Специалисты считают, что в перспективе технология поможет сделать гистологические анализы более точными, а также выявлять изменения в тканях человека и животных на ранних стадиях.
Ведущий научный сотрудник краевого центра охраны труда Пермского политеха Анна Игнатова пояснила, что сейчас изучение гистологических и цитологических образцов представляет собой скрупулезный процесс, результат которого во многом зависит от навыка специалиста. Онколог может обнаружить новообразование, но проигнорировать незначительные токсические изменения.
Разработка ученых позволит автоматизировать процессы. Таким образом, удастся получить больше данных за меньшее время. В результате обработки изображения им будет доступен количественный результат по состоянию ткани и отметки на участках с особенностями. После эксперт сможет подробнее изучить требующие внимания участки.
В настоящее время ученые исследуют структуру тканей лабораторных животных, подвергнутых влиянию токсинов. В будущем метод позволит узнать, как нано- и микроразмерные частицы загрязнений окружающей среды влияют на человека, чтобы диагностировать ранние изменения при онкологических заболеваниях. Разработка также поможет выяснить, как вернуть прежнее состояние тканей, если подобное возможно.
Компьютерное зрение можно будет применять при изучении биопсии пациентов, в токсикологических исследованиях на животных и в судебно-медицинской экспертизе. На разработку уже оформлен патент.
Внедрение технологии предполагает длительную апробацию, так что войти в широкую клиническую практику она сможет через 5 лет.
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