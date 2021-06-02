Устройство расшифровки речи для слабослышащих протестировали на ВДНХ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Устройство расшифровки речи для слабослышащих "Чарли" прошло тестирование на ВДНХ. Испытания проводились с 15 марта по 20 мая в рамках городской программы пилотного тестирования инноваций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что устройство с искусственным интеллектом преобразовывает речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета человека с нарушениями слуха. Все желающие могли опробовать разработку. По итогам испытаний был составлен перечень рекомендаций. Устройство усовершенствуют в соответствии с пожеланиями первых пользователей.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что программа пилотного тестирования инноваций объединяет городские и коммерческие организации с компаниями – разработчиками.
"В ее базе больше тысячи инновационных решений, которые можно протестировать более чем на 120 московских площадках. Инновационные решения касаются 18 отраслей, включая образование, медицину, ретейл, производство и досуг", – приводятся в материале слова Фурсина.
Он подчеркнул, что в настоящее время завершено 66 пилотных тестирований, еще 37 находятся на стадии реализации.
В сентябре прошлого года участником пилотного тестирования инноваций стала особая экономическая зона "Технополис "Москва". Всего к проекту присоединились уже более 200 компаний. Наиболее перспективные технологии в дальнейшем могут быть внедрены на базе коммерческих предприятий или объектов столицы.
Также к программе присоединились четыре столичных вуза. На их базе пройдут испытания технологий в сферах образования (EdTech), виртуальной реальности (VR) и ландшафтного дизайна, а также апробируют цифровизацию образовательных процессов.
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