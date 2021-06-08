Ученые выявили связь между употреблением кофе и болезнью глаз

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru
Ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай провели исследование зависимости развития болезни глаз от употребления кофе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты проанализировали записи о более чем 120 тысяч участников исследования в возрасте от 39 до 73 лет. Добровольцев попросили указать, столько напитков с кофеином они употребляют ежедневно – гипотеза состояла в том, что это вещество увеличивает риск появления глаукомы.
Спустя три года после первого исследования добровольцам измерили внутриглазное давление и проверили зрение. Было выявлено, что само по себе частое употребление кофе не связано с повышенным риском глазных болезней.
Вместе с тем у 25% участников исследования любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития глаукомы глаз.
В данном аспекте также учитывалась их генетическая предрасположенность к болезни. Ученые установили, что при генетическом риске потребление трех чашек кофе ежедневно повышало риск развития глаукомы в 3,9 раза.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина ранее предостерегла от употребления кофе по утрам натощак. По словам специалиста, напиток может раздражать слизистую желудка, что опасно для людей с гастритом. Кроме того, нельзя заменять полноценный завтрак чашкой кофе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: