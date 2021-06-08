Ученые выявили связь между употреблением кофе и болезнью глаз

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай провели исследование зависимости развития болезни глаз от употребления кофе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты проанализировали записи о более чем 120 тысяч участников исследования в возрасте от 39 до 73 лет. Добровольцев попросили указать, столько напитков с кофеином они употребляют ежедневно – гипотеза состояла в том, что это вещество увеличивает риск появления глаукомы.

Спустя три года после первого исследования добровольцам измерили внутриглазное давление и проверили зрение. Было выявлено, что само по себе частое употребление кофе не связано с повышенным риском глазных болезней.

Вместе с тем у 25% участников исследования любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития глаукомы глаз.

В данном аспекте также учитывалась их генетическая предрасположенность к болезни. Ученые установили, что при генетическом риске потребление трех чашек кофе ежедневно повышало риск развития глаукомы в 3,9 раза.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина ранее предостерегла от употребления кофе по утрам натощак. По словам специалиста, напиток может раздражать слизистую желудка, что опасно для людей с гастритом. Кроме того, нельзя заменять полноценный завтрак чашкой кофе.