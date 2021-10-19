Песков заявил, что некоторые компьютерные игры могут считаться настоящим спортом

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Компьютерные игры, похожие на Dota 2, претендуют на то, чтобы считаться настоящим видом спорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что нужно идти в ногу со временем.

"Все эти новые явления в нашей жизни, по количеству болельщиков, последователей и так далее зачастую начинают превосходить традиционные виды спорта, поэтому нужно отдавать должное всем тем новациям, которые входят в нашу жизнь и прочно занимают в ней место", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российская команда Team Spirit выиграла десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 – The International 10. В гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая. За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов. За вторую строчку организация из Китая получит 5,2 миллиона долларов, а третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, который заработал 3,6 миллиона долларов.

