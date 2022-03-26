На пешеходном мосту через Яузу установили два лифта

На новом пешеходном мосту между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы установили два лифта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в настоящий момент строители продолжают монтаж оборудования, необходимого для электроснабжения, освещения, диспетчерской связи и системы видеонаблюдения.

Уточняется, что мост возводится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская". Он готов на 90%. Архитектурная отделка при этом выполнена на 80%. Сейчас рабочие занимаются шпаклевкой и покраской опор моста, отделкой технических помещений и установкой стеклянных ламелей.

На завершающий этап выходят и работы по восстановлению набережных. Для установки опор моста строителям пришлось частично демонтировать их старые конструкции с фундаментом на деревянных сваях. Теперь на участках ведется реконструкция: новое основание делают с помощью буронабивных свай глубиной 20 метров из высокопрочного бетона с повышенными морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Близко к завершению и благоустройство территории обеих набережных. Работы проходят на площади 420 квадратных метров. Специалисты уже выполнили гранитное мощение вокруг башен-опор моста, восстановили покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме того, рядом с новым мостом начали высаживать деревья.

ТПУ "Электрозаводская" объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги.

Проект включает в себя не только строительство моста, но и реконструкцию соседних улиц, обустройство парковок и комплексное благоустройство территорий. В составе ТПУ также организуют подземную пересадку между двумя станциями метро.

Ранее сообщалось, что на двух участках будущего парка "Яуза" началась инженерная подготовка. Специалисты проложат более 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, а также 5,3 километра кабелей для системы оповещения и 4,3 километра проводов связи.