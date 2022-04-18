Коммунальный флот Москвы подготовили к открытию навигации

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Коммунальный флот столицы подготовили к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что технические суда, в число которых входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики и плавучие краны, выйдут в акваторию 24 апреля.

"Они будут обеспечивать уборку мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков", – пояснил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что работы по подготовке коммунального флота к открытию речной навигации велись весь межнавигационный период с ноября по апрель. За это время на судах был проведен комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Так, специалисты провели обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем. Крановая техника также прошла проверку силовых конструкций.

Ранее Бирюков сообщал, что в 2021 году коммунальные суда собрали порядка 600 тонн плавающего мусора, а также убрали около 80 загрязнений. Сбором мусора занимаются специализированные суда-мусоросборщики. Ежемесячно они извлекали из воды до 100 тонн мусора. В зонах с небольшой глубиной работу вели маломерные суда.