В Москве прошли учения по ликвидации природных пожаров

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Экстренные службы Москвы провели учения по ликвидации природных пожаров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители всех городских служб. <...> Отработаны действия при возникновении природного пожара, проверена слаженность работы подразделений по ликвидации возгорания", – рассказал заммэра Петр Бирюков.
Всего в учениях были задействованы порядка 150 человек, свыше 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотники и вездеходы.
Согласно сценарию мероприятия, из-за неосторожного обращения с огнем в ТиНАО загорелись трава и кустарники, пламя быстро распространилось до деревни Зыбино, под угрозой оказались жилые дома, электрическая подстанция и газораспределительный пункт. Участники учений отработали оповещение населения о ЧС, эвакуацию туристов из лесополосы, восстановление энергоснабжения и непосредственно ликвидацию пожара.
Ранее пожар произошел на Новосходненском шоссе в Москве. Там загорелись сразу три здания. В результате в одном из частных домов обрушилась крыша, погиб один человек.
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