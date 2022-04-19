Водохранилища Москвы после паводков в среднем заполнены на 80%

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Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден. Уровень заполненности водохранилищ в среднем составляет 80%, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, пик половодья, начавшегося 8 апреля, пришелся на 10–11 апреля. Гидротехнические сооружения могут принять все талые воды, несмотря на аномально снежную зиму.

"В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской – на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", – отметил Бирюков.

Он добавил, что подготовка водохранилищ велась городскими службами заранее. Также до половодья был утвержден регламент взаимодействия в предстоящий период. Документ закрепил зоны ответственности различных городских структур, определившие четкий алгоритм действий. Обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды осуществлялся в круглосуточном режиме.

По словам Бирюкова, до конца половодья в водохранилища прибудет еще около 120–140 миллионов кубометров воды.

"Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", – пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за объектами предприятий и сельскохозяйственных объектов, находящихся на водосборной территории, ведется регулярный мониторинг. Он необходим для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.

Ранее Бирюков заявил, что в столице пройден пик паводков. По его словам, подтоплений на территории города не допущено. Городские службы регулярно проходят противопаводковые учения, в которых задействуют различную технику, в том числе суда и беспилотники.