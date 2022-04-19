Водохранилища Москвы после паводков в среднем заполнены на 80%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден. Уровень заполненности водохранилищ в среднем составляет 80%, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, пик половодья, начавшегося 8 апреля, пришелся на 10–11 апреля. Гидротехнические сооружения могут принять все талые воды, несмотря на аномально снежную зиму.
"В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской – на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", – отметил Бирюков.
Он добавил, что подготовка водохранилищ велась городскими службами заранее. Также до половодья был утвержден регламент взаимодействия в предстоящий период. Документ закрепил зоны ответственности различных городских структур, определившие четкий алгоритм действий. Обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды осуществлялся в круглосуточном режиме.
По словам Бирюкова, до конца половодья в водохранилища прибудет еще около 120–140 миллионов кубометров воды.
"Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", – пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за объектами предприятий и сельскохозяйственных объектов, находящихся на водосборной территории, ведется регулярный мониторинг. Он необходим для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
Ранее Бирюков заявил, что в столице пройден пик паводков. По его словам, подтоплений на территории города не допущено. Городские службы регулярно проходят противопаводковые учения, в которых задействуют различную технику, в том числе суда и беспилотники.
Уровень воды в подмосковных реках близок к рекорду за все время наблюдений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: