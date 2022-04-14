Контроль качества воды усилили в столице из-за весеннего паводка

В Москве на время паводка усилили контроль качества водопроводной воды. Теперь пробы берут дважды в сутки. Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны работают в усиленном режиме.

Пробы берут в устьях и притоках малых рек на разной глубине. Это помогает получить объективную информацию. Все данные с анализаторов поступают в единую информационную систему. Именно она позволяет оперативно принимать решения по изменению режимов очистки воды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

