Контроль качества воды усилили в Москве из‑за весеннего паводка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице в период весеннего паводка усилен контроль качества водопроводной воды.

"Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках", – заявил представитель мэрии.

Бирюков добавил, что в период паводка сбор проб проводится дважды в сутки. Образцы затем исследуют в лабораториях центра контроля качества воды с последующей передачей результатов в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки.

Отдельно заммэра Москвы сообщил о применении автоматических анализаторов воды на станциях и в городской распределительной сети. Они проверяют мутность, цвет и электропроводность жидкости. Сами данные поступают в единую информационную систему столицы.

Бирюков объяснил, что наблюдение за качеством воды в Москве производится круглосуточно. По необходимости специалисты вносят корректировки в технологию водоподготовки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о подъеме воды с наступлением весны в 24 регионах европейской части России. Местами, по словам синоптика, затоплены поймы рек.

