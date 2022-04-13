Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 13 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +6...+8 градусов, в Подмосковье – +5...+10 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.

Накануне Метеобюро Москвы сообщило, что за сутки в городе выпало почти 35% месячной нормы осадков, которая составляет 44 миллиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о дождливой и облачной погоде в предстоящие выходные. По данным метеоролога, в ночь на субботу, 16 апреля, температура может опуститься до 0 градусов, однако уже в воскресенье потеплеет до +7...+9.

