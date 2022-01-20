Минспорт включил бег и приседания в стандарт подготовки киберспортсменов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министерство спорта включило бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно документы, мужчины должна пробегать 3 километра за 15 минут, 100 метров – за 14,4 секунды. Кроме того, им также необходимо присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 сантиметров, а также поднять туловище не менее 33 раз за минуту.
Женщинам же необходимо пробежать 2 километра за 12 минут, 100 метров – за 17,6 секунды. Они должны выполнить 23 приседания и наклон на +8 сантиметров, поднять туловище 32 раза за минуту.
Киберспортсмен должен уделять своей физической подготовке от 25 до 40% тренировки. Им также необходим компьютер с 16 гигабайтами памяти и жестким диском не менее двух терабайт, а также мышь, клавиатура и монитор с диагональю не меньше 19 дюймов.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что киберспорт не сможет стать частью Олимпийских игр из-за его технических особенностей. Так он прокомментировал позицию экспертов о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу после победы российской команды Team Spirit на чемпионате The International 10 по компьютерной игре Dota 2.
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