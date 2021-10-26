Эксперт оценил идею о введении допинг-контроля на киберспортивные турниры

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Проблему "быстро-быстро кликать мышкой" невозможно решить стероидами, заявил независимый эксперт по компьютерным и видеоиграм Александр Кузьменко.

По его словам, вопрос допинг-контроля – ответственность самих игроков. Кузьменко отметил, что киберспорт и обычный спорт ничем не отличаются.

"Как у обычных футболистов есть тренировочные базы, спонсоры и форма, то же самое есть у самых лучших киберспортсменов. Допинг-контроль – это интересно", – цитирует эксперта RT.

Ранее проректор Российского технологического университета МИРЭА Игорь Тарасов направил главе Минспорта РФ Олегу Матыцину письмо с предложением разработать федеральный закон для урегулирования киберспортивных соревнований и организации системы допинг-контроля на всех отечественных турнирах.

Он напомнил, что киберспорт является одной из наиболее перспективных и активно развивающихся цифровых отраслей. По его мнению, данная сфера способна предоставить молодым специалистам тысячи рабочих мест в ближайшие годы.

