Несколько детсадов планируют ввести в эксплуатацию на юго-востоке Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько детских садов планируется ввести в эксплуатацию на юго-востоке Москвы в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Четыре детских сада общей вместимостью 1 150 мест будут построены в Некрасовке. Еще один детский сад для 200 малышей появится в районе Южнопортовом", – уточнил мэр столицы.

По его словам, в городе на сегодняшний день строятся порядка 30 объектов образования, в том числе учебный корпус и две школы в Некрасовке. Строительство ведется за счет городского бюджета.

Ранее три новых детских сада открыли в ТиНАО: два – в поселении Московском и один – в Десеновском. По словам Сергея Собянина, в сумме они смогут принять порядка 770 детей. Во дворах учреждений оборудовали детские и спортивные площадки.

